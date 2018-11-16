Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы
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Москва, 16 ноября. Гидрометцентр РФ предупредил жителей Москвы о том, что 17 ноября, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.
Погода в выходные будет потенциально опасной. В связи с антициклоном синоптики обещают значительные осадки в виде снега. Днем в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью температура воздуха составит от минус 3 до минус 5 градусов.
Местами пройдет снег. Ранее метеорологи предупредили, что выходные будут снежными. В связи с этим автомобилистов просят быть внимательными на дорогах и не подвергать свою жизнь и здоровье опасности, пишет «Вечерняя Москва».