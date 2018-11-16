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Москвичам рассказали, когда ожидать пика загрузки дорог

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Москвичам рассказали, когда ожидать пика загрузки дорог

Москва, 16 ноября. В декабре прогнозируется увеличение числа автомобилей на дорогах и парковках в Москве, сообщил замглавы ЦОДД Ансар Арифуллин.

Перед новогодними праздниками ситуация на дорогах Москвы ухудшается. Пик транспортной загруженности придутся на последние дни декабря (с 24 по 28), но весь месяц обещает быть напряженным.

Самая проблемная ситуация будет складываться в пределах ТТК. В центре Москвы из-за обилия офисов, баров и ресторанов и посетителей в них на личном транспорте будет проехать сложно, пишет РИАМО.

Как отмечает «Вечерняя Москва», загруженность столичных парковок уже в ноябре на уровне 100 процентов.

Автор: Ирина Селезнева
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