Бойца ММА «Бизона» задержали за разбой в Подмосковье

Москва, 16 ноября. Бойца MMA Евгения Гонтарева по прозвищу «Бизон», задержали на территории Московской области за вооруженное нападение на жителя Челябинска, сообщили в региональном ГУ МВД.

Инцидент произошел на парковке в населенном пункте Ям, когда одетый в камуфляж человек похитил автомобиль Hummer, три iPhone, 30 тысяч рублей и золотую цепочку. Общий ущерб составил 1,6 млн рублей. Вместе с Бизоном был задержан еще один подозреваемый, передает «МИР24».

В силовой операции принимали участие бойцы СОБРа, было изъято оружие, камуфляж, два похищенных телефона. Если вина Гонтарева и его подельника подтвердится, им грозит до 15 лет лишения свободы, пишет РИА Новости.