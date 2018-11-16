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Москвичку зажало между платформой и вагоном в метро

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Москвичку зажало между платформой и вагоном в метро

Москва, 16 ноября. На станции «Ленинский проспект» Калужско-Рижской линии произошло ЧП. Девушка оступилась и упала при выходе из вагона, попав ногой между краем платформы и вагоном, сообщил пресс-секретарь УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

Инцидент произошел около 08.45 16 ноября, пострадала 21-летняя москвичка. Пассажиры помогли ей подняться, сотрудники УВД вызвали скорую помощь. Медики диагностировали перелом шейки бедра, затем девушку направили в ГКБ Юдина.

Очевидцы подтвердили, что пострадавшую никто не толкал, она застряла между вагоном и платформой из-за неосмотрительности. Сама девушка призналась, что у нее закружилась голова. Напомним, что ранее в Москве электричка сбила местного жителя, который пытался взобраться на платформу.

Автор: Ирина Селезнева
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