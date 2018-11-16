Патриарх Кирилл освятил закладку храма в СИЗО «Матросская тишина»

Москва, 16 ноября. Патриарх Московский Кирилл закладывает колбу на строительстве храма в СИЗО «Матросская тишина» в Москве, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Освящение закладки храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» проходит утром 16 ноября в Москве. В СИЗО уже действует два храма, где молятся заключенные.

По словам пресс-секретаря патриарха Александра Волкова, во всех московских СИЗО работают 9 храмов.