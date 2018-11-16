Госномер машины Цоя продали на аукционе за 2 млн рублей

Москва, 16 ноября. Регистрационные номера автомобиля, на котором разбился легендарный рок-музыкант Виктор Цой, продали на аукционе за 2 млн рублей.

Известно, что на номере Я 6832 ММ остались следы от удара. Имя прежнего владельца реликции не разглашают. Отмечается, что он приобрел гараж под Юрмалой, в котором и обнаружил знак. Знак был продан по стартовой цене, никто из покупателей не захотел торговаться.

На аукционе также продали доверенность на управление «Москвичом», ее купили за 2,6 млн рублей. Свидетельство о смерти Цоя и рисунок на записке Вячеславу Бутусову никто не приобрел. Возможно, эти лоты появятся в следующий раз, пишет РИАМО.