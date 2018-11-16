Синоптики предупредили москвичей о снегопаде в выходные

Москва, 16 ноября. В выходные столицу России накроет снегом. Осадки 17-18 ноября принесет атмосферный фронт с Баренцева моря.

Днем термпература воздуха составит 0 градусов, ночью синоптики обещают заморозки. 18 ноября возможно повышение температуры воздуха до +1, однако на будущей неделе метеорологи обещают продолжение снегопадов, пишет «Свободная пресса».

Ранее синоптики рассказали, что снежный покров укроет Москву к концу ноября.