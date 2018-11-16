Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Делегация Подмосковья посетила экологический форум в Азербайджане

72
0 Оставить комментарий

Делегация Подмосковья посетила экологический форум в Азербайджане

Москва, 16 ноября. Делегация Подмосковья посетила в Азербайджане форум «Экология Каспия», который проходил в Баку. Московскую область на нем представил советник губернатора Александр Коган.

Представители Мособласти посетили завод по термической обработке, здесь сортируют 500 тысяч тонн отходов в год. Участники мероприятия обсудили вопрос снижения негативного влияния на экологию Каспийского моря.

Коган отметил, что Подмосковье является главным загрязнителем Волги, которая впадает в Каспийское море. Власти должны снизить объем выбросов и построить очистные сооружения.

Задача по очистке воды поставлена к 2024 году, отметил он. Регион в ближайшее время перейдет на раздельный сбор мусора, передает «360». Правительство Подмосковья, в том числе губернатор Андрей Воробьев держит на особом контроле вопрос о незаконных свалках.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.