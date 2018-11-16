Самая большая площадка для лазертага появится в саду имени Баумана в Москве

Москва, 16 ноября. В столичном саду имени Баумана появится пункт проката лазерной экипировки и три гектара игровой площадки, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Игроки смогут спрятаться на липовых аллеях, за живыми изгородями. Москвичи могут арендовать четыре комплекта экипировки, с января — 10. Речь идет о лазерном оружии, датчиках поражения, аптечках, контрольной точке.

Разработано несколько игровых сценариев: штурм, стенка на стенку, каждый сам за себя, поединок джедаев по мотивам сериала «Звездные войны». Игра рассчитана на час. В России пейнтбол и лазертаг стали популярными видами досуга, как для детей, так и взрослых.