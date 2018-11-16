Движение поездов МЖД восстановлено на Курском направлении

Москва, 16 ноября. АО «Центральная пригородная пассажирская компания» сообщила, что движение поездов Курского направления восстановлено.

Ранее на данном участке в сторону российской столицы 13 электричек прошли семь платформ без остановок. Из-за минусовой температуры рабочие не успели провести ремонтно-путевые работы на перегоне Щербинка-Красный Строитель.

Отмечается, что ремонт был необходим для обеспечения безопасных перевозок пассажиров, пишет «Вечерняя Москва». Ранее спасатели неоднократно предупреждали москвичей, чтобы они были внимательными при переходе железнодорожных путей и не рисковали своей жизнью.