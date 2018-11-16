В пятницу москвичей и жителей Подмосковья ждет переменная облачность без осадков

Москва, 16 ноября. Переменная облачность без осадков и температура до плюс одного градуса ожидаются в Москве в пятницу днем. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра РФ. Согласно данным метеорологов, 16 ноября Москву ждет переменная облачность. Днем в столице установится температура от минус одного до плюс одного градуса тепла.

В Московской области будет от минус четырех до плюс одного градуса. Жителей российской столицы и Подмосковья ожидает слабый ветер. Осадков не ожидается. Атмосферное давление составит 769 миллиметров ртутного столба. Кроме того, стало известно, какая погода ждет гостей и жителей Москвы и Московской области в ночь на субботу.

Температура в столице опустится до минус пяти — минус трех градусов, в Подмосковье будет холоднее. Синоптики обещают от минус восьми до минус трех градусов. Осадков также не будет.