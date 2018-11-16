ФАН публикует фото из квартиры на улице Нагорной, где прогремел взрыв

Москва, 16 ноября. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей фотографии, сделанные в квартире дома на Нагорной улице, где в четверг вечером прогремел взрыв.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на улице Нагорная, 19, корпус 5, в квартире на пятом этаже. Изначально СМИ сообщали о взрыве газа. Однако позже представители «Мосгаза» опровергли данную версию.

По предварительным данным, в квартире взорвался самогонный аппарат. Сообщалось, что пострадали мать с сыном, которые распивали спиртное в этой квартире.

Судя по фотографиям, переданным ФАН очевидцем, взрыв был достаточно сильный. В квартире выбиты окна, поврежден потолок и стена. Отметим, третьим пострадавшим при ЧП является жилец соседней квартиры.