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ФАН публикует фото из квартиры на улице Нагорной, где прогремел взрыв

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ФАН публикует фото из квартиры на улице Нагорной, где прогремел взрыв

Москва, 16 ноября. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей фотографии, сделанные в квартире дома на Нагорной улице, где в четверг вечером прогремел взрыв. 

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на улице Нагорная, 19, корпус 5, в квартире на пятом этаже. Изначально СМИ сообщали о взрыве газа. Однако позже представители «Мосгаза» опровергли данную версию.

По предварительным данным, в квартире взорвался самогонный аппарат. Сообщалось, что пострадали мать с сыном, которые распивали спиртное в этой квартире.

Судя по фотографиям, переданным ФАН очевидцем, взрыв был достаточно сильный. В квартире выбиты окна, поврежден потолок и стена. Отметим, третьим пострадавшим при ЧП является жилец соседней квартиры.

ФАН публикует фото из квартиры на улице Нагорной, где прогремел взрывФАН публикует фото из квартиры на улице Нагорной, где прогремел взрывФАН публикует фото из квартиры на улице Нагорной, где прогремел взрыв

Автор: Олеся Волкова
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