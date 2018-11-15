Причиной взрыва в доме на юго-западе Москвы мог стать самогонный аппарат

Москва, 15 ноября. Взрыв прогремел в доме на улице Нагорная на юго-западе Москвы. По данным источника в правоохранительных органах, причиной мог стать самогонный аппарат.

По данным источника ТАСС, инцидент произошел на улице Нагорная, 19, корпус 5, в квартире на пятом этаже. По предварительным данным, взорвался самогонный аппарат. Источник уточнил, в момент ЧП в квартире находились мать с сыном, которые употребляли спиртные напитки.

В результате взрыва пострадали они, а также жилец соседней квартиры.

В пресс-службе компании «Мосгаз» сообщили, что версия о взрыве бытового газа не подтвердилась. Специалисты компании уже обследовали квартиру. По их данным, «все элементы системы газоснабжения в порядке, утечки газ нет, возгорания не было».