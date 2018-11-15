Синоптики рассказали, когда в Москву придут трескучие морозы

Москва, 15 ноября. Настоящие трескучие морозы придут в Москву в январе, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, в декабре жителей и гостей столицы ждет относительно мягкий климат. А в январе придут «трескучие морозы», сообщает РИА Новости.

По данным центра «Фобос», в ближайшие выходные в Москве выпадет снег. В субботу столбики термометров начнут падать. К вечеру пойдет мокрый снег. В воскресенье столица окажется практически в самом центре циклона, в результате чего ожидается выпадение 2-3 см снега.

Со следующей недели холода с каждым днем медленно, но верно станут крепчать. Ночами от минус 5 — до минус 10 градусов. Днем от ноля до минус 5 градусов.