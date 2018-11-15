Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Три человека пострадали в массовом ДТП на Алтуфьевском шоссе: ФАН публикует видео с места ЧП

153
0 Оставить комментарий

Три человека пострадали в массовом ДТП на Алтуфьевском шоссе: ФАН публикует видео с места ЧП

Москва, 15 ноября. Массовое ДТП произошло на Алтуфьевском шоссе. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места столкновения шести автомобилей.

По предварительным данным, на Алтуфьевском шоссе столкнулись шесть автомобилей из-за нарушения скоростного режима. На данный момент известно о троих пострадавших.

На видеозаписи, переданной ФАН очевидцами, видно, что один из пострадавших в ДТП автомобилей зажат между грузовой «ГАЗелью» и разделителем.

На прошлой неделе маршрутка столкнулась с рейсовым автобусом в Москве. Как сообщала «Газета.ру», пострадали 11 человек.

Автор: Олеся Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.