Три человека пострадали в массовом ДТП на Алтуфьевском шоссе: ФАН публикует видео с места ЧП

Москва, 15 ноября. Массовое ДТП произошло на Алтуфьевском шоссе. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места столкновения шести автомобилей.

По предварительным данным, на Алтуфьевском шоссе столкнулись шесть автомобилей из-за нарушения скоростного режима. На данный момент известно о троих пострадавших.

На видеозаписи, переданной ФАН очевидцами, видно, что один из пострадавших в ДТП автомобилей зажат между грузовой «ГАЗелью» и разделителем.

На прошлой неделе маршрутка столкнулась с рейсовым автобусом в Москве. Как сообщала «Газета.ру», пострадали 11 человек.