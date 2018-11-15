Смертность от болезней органов дыхания снизилась почти на треть в Подмосковье

Москва, 15 ноября. Смертность от болезней органов дыхания в Подмосковье уменьшилась на треть. Соответствующие данные озвучил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

В период с января по сентябрь 2018 года смертность от заболеваний дыхательной системы снизилась на 29,8 процентов. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Московская область заняла второе место в Центральном федеральном округе по данным показателям, пишет «360».