Смертность от болезней органов дыхания снизилась почти на треть в Подмосковье
0 Оставить комментарий
Москва, 15 ноября. Смертность от болезней органов дыхания в Подмосковье уменьшилась на треть. Соответствующие данные озвучил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.
В период с января по сентябрь 2018 года смертность от заболеваний дыхательной системы снизилась на 29,8 процентов. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Московская область заняла второе место в Центральном федеральном округе по данным показателям, пишет «360».
«Многие заболевания, в том числе органов дыхания, важно выявлять своевременно. Только в ходе диспансеризации в этом году у обследованных было выявлено порядка шести тысяч случаев болезней дыхательной системы», — отметил Матвеев.