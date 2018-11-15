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Смертность от болезней органов дыхания снизилась почти на треть в Подмосковье

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Смертность от болезней органов дыхания снизилась почти на треть в Подмосковье

Москва, 15 ноября. Смертность от болезней органов дыхания в Подмосковье уменьшилась на треть. Соответствующие данные озвучил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

В период с января по сентябрь 2018 года смертность от заболеваний дыхательной системы снизилась на 29,8 процентов. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Московская область заняла второе место в Центральном федеральном округе по данным показателям, пишет «360».

«Многие заболевания, в том числе органов дыхания, важно выявлять своевременно. Только в ходе диспансеризации в этом году у обследованных было выявлено порядка шести тысяч случаев болезней дыхательной системы», — отметил Матвеев.

Автор: Алексей Громов
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