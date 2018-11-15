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Сонный мужчина свалился под поезд метро на «Чистых прудах» в Москве

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Сонный мужчина свалился под поезд метро на «Чистых прудах» в Москве

Москва, 15 ноября. Мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Чистые пруды» в Москве. Об этом сообщили в УВД на столичном метрополитене.

Инцидент произошел около 15.05 в четверг, 15 ноября, на станции метро «Чистые пруды» Сокольнической линии: 30-летний москвич, возвращающийся с ночной смены домой, упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд.

Машинист применил экстренное торможение, однако состав накрыл мужчину, упавшего в спасательный желоб. К счастью, он остался жив. Позже мужчина пояснил, что ехал с ночной смены, у него закружилась голова, и удержаться на ногах не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов опросили свидетелей инцидента и машиниста электропоезда, они подтвердили, что падение произошло по неосторожности.

Автор: Алексей Громов
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