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Почти 300 врачей устроились на работу в Подмосковье по программе «Земский доктор»

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Почти 300 врачей устроились на работу в Подмосковье по программе «Земский доктор»

Москва, 15 ноября. Почти 300 врачей трудоустроились в Московской области в рамках программы «Земский доктор» с начала 2018 года.

Как рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев, в текущем году из регионального и федерального бюджетов направили порядка 300 миллионов рублей. В Подмосковье в сельские медучреждения пришли работать 295 врачей и фельдшеров.

В рамках программы «Земский доктор» врачам предоставляется выплата в размере миллиона рублей, фельдшерам — 500 тысяч рублей.

«Мы понимаем, что достойные условия труда — один из действенных инструментов в привлечении специалистов. Нам важно, чтобы и городские, и сельские территории были охвачены вниманием врачей», — цитирует «360» Матвеева.

Автор: Ксения Пудовкина
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