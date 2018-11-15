Почти 300 врачей устроились на работу в Подмосковье по программе «Земский доктор»

Москва, 15 ноября. Почти 300 врачей трудоустроились в Московской области в рамках программы «Земский доктор» с начала 2018 года.

Как рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев, в текущем году из регионального и федерального бюджетов направили порядка 300 миллионов рублей. В Подмосковье в сельские медучреждения пришли работать 295 врачей и фельдшеров.

В рамках программы «Земский доктор» врачам предоставляется выплата в размере миллиона рублей, фельдшерам — 500 тысяч рублей.