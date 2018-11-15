Почти 300 врачей устроились на работу в Подмосковье по программе «Земский доктор»
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Москва, 15 ноября. Почти 300 врачей трудоустроились в Московской области в рамках программы «Земский доктор» с начала 2018 года.
Как рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев, в текущем году из регионального и федерального бюджетов направили порядка 300 миллионов рублей. В Подмосковье в сельские медучреждения пришли работать 295 врачей и фельдшеров.
В рамках программы «Земский доктор» врачам предоставляется выплата в размере миллиона рублей, фельдшерам — 500 тысяч рублей.
«Мы понимаем, что достойные условия труда — один из действенных инструментов в привлечении специалистов. Нам важно, чтобы и городские, и сельские территории были охвачены вниманием врачей», — цитирует «360» Матвеева.