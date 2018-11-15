Возводимые в рамках программы реновации дома в Москве могут украсить арт-объектами

Москва, 15 ноября. Фасады домов в российской столице предлагают украшать арт-объектами. Эту идею поддержал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

К разработке арт-объектов могут привлечь культурные учреждения города. Сергей Кузнецов подчеркнул, что прийти в районы, возводимые в рамках программы реновации, с культурным арт-контентом — это достаточно хорошая идея.

«…есть хороший шанс использовать реновацию для раскачивания полицентричной городской культуры, которая будет не только в центре фокусироваться, но и на периферии», — отметил Кузнецов.

Также Кузнецов сообщил, что желающие присоединиться к созданию арт-объектов уже появились.