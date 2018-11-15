Литературовед Куллэ прокомментировал инцидент с нападением на поэта Жданова в Москве

Москва, 15 ноября. Известный российский поэт Иван Жданов попал в больницу с ножевым ранением после конфликта с поэтом и литературоведом Виктором Куллэ.

Как сообщает РЕН ТВ, между мужчинами разгорелся пьяный конфликт, во время которого Куллэ ударил ножом коллегу. Жданова доставили в медучреждение.

Между тем, литературовед Виктор Куллэ опроверг Федеральному агентству новостей информацию о том, что он напал с ножом на Ивана Жданова.