Литературовед Куллэ прокомментировал инцидент с нападением на поэта Жданова в Москве
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Москва, 15 ноября. Известный российский поэт Иван Жданов попал в больницу с ножевым ранением после конфликта с поэтом и литературоведом Виктором Куллэ.
Как сообщает РЕН ТВ, между мужчинами разгорелся пьяный конфликт, во время которого Куллэ ударил ножом коллегу. Жданова доставили в медучреждение.
Между тем, литературовед Виктор Куллэ опроверг Федеральному агентству новостей информацию о том, что он напал с ножом на Ивана Жданова.
«Иван Жданов должен был у меня ночевать, он устроил пьяный скандал, избил меня, ножом его я не ударил, но достал нож и сказал: «Уходи, иначе до греха доведешь», — рассказал ФАН Виктор Куллэ.