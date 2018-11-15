Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Мощный снегопад обрушится на Москву в ближайшие выходные

458
0 Оставить комментарий

Мощный снегопад обрушится на Москву в ближайшие выходные

Москва, 15 ноября. Жителей и гостей российской столицы предупреждают о том, что в предстоящие выходные выпадет снег. Соответствующую информацию передает портал «Метеоновости».

В субботу с Баренцева моря придет атмосферный фронт циклон. Столбик термометра ночью опустится от минус двух до минус пяти градусов. Днем воздух прогреется до двух градусов.

В ночь на воскресенье возможно образование гололедицы на дорогах, поэтому автомобилистов просят быть предельно внимательными и аккуратными.

«При температуре воздуха близкой к нулю на таяние снега рассчитывать не приходится. Сформируется снежный покров, и столичный пейзаж станет вполне зимним», — подчеркивают синоптики.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.