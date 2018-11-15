Мощный снегопад обрушится на Москву в ближайшие выходные

Москва, 15 ноября. Жителей и гостей российской столицы предупреждают о том, что в предстоящие выходные выпадет снег. Соответствующую информацию передает портал «Метеоновости».

В субботу с Баренцева моря придет атмосферный фронт циклон. Столбик термометра ночью опустится от минус двух до минус пяти градусов. Днем воздух прогреется до двух градусов.

В ночь на воскресенье возможно образование гололедицы на дорогах, поэтому автомобилистов просят быть предельно внимательными и аккуратными.