Мощный снегопад обрушится на Москву в ближайшие выходные
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Москва, 15 ноября. Жителей и гостей российской столицы предупреждают о том, что в предстоящие выходные выпадет снег. Соответствующую информацию передает портал «Метеоновости».
В субботу с Баренцева моря придет атмосферный фронт циклон. Столбик термометра ночью опустится от минус двух до минус пяти градусов. Днем воздух прогреется до двух градусов.
В ночь на воскресенье возможно образование гололедицы на дорогах, поэтому автомобилистов просят быть предельно внимательными и аккуратными.
«При температуре воздуха близкой к нулю на таяние снега рассчитывать не приходится. Сформируется снежный покров, и столичный пейзаж станет вполне зимним», — подчеркивают синоптики.