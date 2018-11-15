Девушку, на которую напал грабитель, госпитализировали в Подмосковье

Москва, 15 ноября. Грабитель напал на 20-летнюю девушку в Московской области. Соответствующую информацию передает РИАМО со ссылкой на данные, полученные в областном управлении полиции.

Инцидент зафиксировали около полуночи в среду, 14 ноября, в подъезде дома на Юбилейной улице: неизвестный напал на 20-летнюю девушку и похитил у нее сумку.

Пострадавшую бригадой скорой помощи около 00.45 госпитализировали в Подольскую ГКБ. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося, устанавливают личность грабителя, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».