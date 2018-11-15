Подозреваемого в изнасиловании знакомой мужчину задержали в Москве

Москва, 15 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который изнасиловал женщину в квартире жилого дома в Москве.

В среду, 14 ноября, в квартире жилого дома, расположенного по Автозаводской улице, мужчина изнасиловал знакомую женщину. Подозреваемого задержали сотрудники полиции, в отношении него возбудили уголовное дело.

В настоящее время работники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГСУ СК РФ.