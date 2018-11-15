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Дети смогут ездить на аэроэкспрессах в Москве за рубль

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Дети смогут ездить на аэроэкспрессах в Москве за рубль

Москва, 15 ноября. Дети до 14 лет смогут воспользоваться услугами аэроэкспрессов в Москве за 1 рубль. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В период проведения новогодних каникул, а именно с 1 декабря текущего года по 15 января следующего, дети, не достигшие 14 лет, смогут ездить на аэроэкспрессах в вагонах стандартного класса за 1 рубль. Соответствующую информацию передает пресс-служба компании со ссылкой на слова генерального директора «Аэроэкспресс» Алины Бисембаевой.

«… в этом году мы решили сделать новогодний бонус для москвичей и гостей столицы, отправляющихся в поездку всей семьей — проезд для юных пассажиров в возрасте до 14 лет включительно всего за 1 рубль», — отметила Бисембаевой.

Автор: Алексей Громов
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