Дети смогут ездить на аэроэкспрессах в Москве за рубль

Москва, 15 ноября. Дети до 14 лет смогут воспользоваться услугами аэроэкспрессов в Москве за 1 рубль. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В период проведения новогодних каникул, а именно с 1 декабря текущего года по 15 января следующего, дети, не достигшие 14 лет, смогут ездить на аэроэкспрессах в вагонах стандартного класса за 1 рубль. Соответствующую информацию передает пресс-служба компании со ссылкой на слова генерального директора «Аэроэкспресс» Алины Бисембаевой.