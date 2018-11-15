Перевозившая газовые баллоны машина загорелась в Москве: опубликовано видео

Москва, 15 ноября. Серьезные чрезвычайное происшествие случилось на шоссе Энтузиастов в Москве: загорелась машина, перевозившая газовые баллоны. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

На ТТК в районе внутреннего кольца недалеко от съезда на шоссе Энтузиастов загорелась машина. По предварительным данным, она перевозила газовые баллоны. Судя по кадрам видео, выставленные на дороге обгорелые баллоны охлаждали сотрудники МЧС.