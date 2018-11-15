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Перевозившая газовые баллоны машина загорелась в Москве: опубликовано видео

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Перевозившая газовые баллоны машина загорелась в Москве: опубликовано видео

Москва, 15 ноября. Серьезные чрезвычайное происшествие случилось на шоссе Энтузиастов в Москве: загорелась машина, перевозившая газовые баллоны. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

На ТТК в районе внутреннего кольца недалеко от съезда на шоссе Энтузиастов загорелась машина. По предварительным данным, она перевозила газовые баллоны. Судя по кадрам видео, выставленные на дороге обгорелые баллоны охлаждали сотрудники МЧС.

Автор: Алексей Громов
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