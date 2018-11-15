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Москвичей предупредили об экстремально высоком давлении

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Москвичей предупредили об экстремально высоком давлении

Москва, 15 ноября. Жителей и гостей российской столицы предупредили об аномально высоком давлении. Соответствующие данные озвучили в центре погоды «Фобос».

В четверг, 15 ноября, атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба. Синоптики обещают, что осадков не ожидается, а горожан периодически будет радовать солнце.

«Сегодня влияние антициклона на погоду столичного региона начнет усиливаться… температурный фон вернется в климатическое русло», — отметили синоптики.

Напомним, московских автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах из-за снега. 

Автор: Алексей Громов
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