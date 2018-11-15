Беспилотные вагоны могут запустить на Кольцевой линии московского метро
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Москва, 15 ноября. Беспилотные вагоны начнут курсировать на Кольцевой линии Московского метрополитена. Соответствующие данные озвучил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
На заседании IT-комитета международного союза общественного транспорта он рассказал, что в настоящее время активно идет работа над внедрением новых технологий, поэтому в течение ближайших пяти лет на Кольцевой линии Московского метро могут быть запущены беспилотные вагоны.
«… у нас есть Кольцевая линия метро, которая в день переводит 650 тысяч пассажиров, наш план в течение пяти лет именно на этом участке рассмотреть возможность внедрения беспилотных вагонов», — поделился Ликсутов.