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Беспилотные вагоны могут запустить на Кольцевой линии московского метро

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Беспилотные вагоны могут запустить на Кольцевой линии московского метро

Москва, 15 ноября. Беспилотные вагоны начнут курсировать на Кольцевой линии Московского метрополитена. Соответствующие данные озвучил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

На заседании IT-комитета международного союза общественного транспорта он рассказал, что в настоящее время активно идет работа над внедрением новых технологий, поэтому в течение ближайших пяти лет на Кольцевой линии Московского метро могут быть запущены беспилотные вагоны.

«… у нас есть Кольцевая линия метро, которая в день переводит 650 тысяч пассажиров, наш план в течение пяти лет именно на этом участке рассмотреть возможность внедрения беспилотных вагонов», — поделился Ликсутов.

Автор: Алексей Громов
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