Беспилотные вагоны могут запустить на Кольцевой линии московского метро

Москва, 15 ноября. Беспилотные вагоны начнут курсировать на Кольцевой линии Московского метрополитена. Соответствующие данные озвучил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

На заседании IT-комитета международного союза общественного транспорта он рассказал, что в настоящее время активно идет работа над внедрением новых технологий, поэтому в течение ближайших пяти лет на Кольцевой линии Московского метро могут быть запущены беспилотные вагоны.