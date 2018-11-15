Новые обитатели из Южной Америки поселились в Московском зоопарке

Москва, 15 ноября. Обитатели тропических лесов Южной Америки поселились в столичном зоопарке. Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы» со ссылкой на данные, полученные от генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

В павильоне «Дом птиц» поселились двое сероспинных трубача и двое хохлатых гокко, которых видели в зоопарке 50 лет назад.

«Теперь в павильоне, где собраны пернатые из разных стран, раздаются крики гокко, отдаленно напоминающие кукареканье, а также своеобразные звуки сероспинных трубачей, похожие на барабанную дробь», — поделилась Акулова.

В настоящее время пернатые адаптируются к новому месту жительства, в скором времени, возможно у них появится потомство.