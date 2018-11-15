Разгневанный мужчина зарезал знакомого на юго-востоке Москвы

Москва, 15 ноября. Уголовное дело намерены возбудить в отношении мужчины, которого подозревают в убийстве знакомого на юго-востоке Москвы. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на данные, полученные от представителя пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлии Ивановой.

Трагедия произошла вечером 13 ноября у дома по третьему кварталу Капотни: во время разгоревшейся ссоры между двумя мужчина один из них несколько раз ударил другого ножом. Пострадавший получил страшные травмы и скончался в машине скорой помощи.

«В тот же вечер нападавший был установлен и задержан. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»)», — рассказала Иванова.

Задержанный полностью признал свою вину. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.