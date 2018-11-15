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Полицейский автозак перевернулся в Москве после ДТП

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Полицейский автозак перевернулся в Москве после ДТП

Москва, 15 ноября. На Осенней улице в Москве перевернулся полицейский автозак, сообщил источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, транспортное средство перевернулось после дорожно-транспортного происшествия. По предварительной информации, никто не пострадал.

Очевидец прислал в редакцию ФАН видео с места инцидента.

Ранее автозак с арестантами «Крестов» перевернулся после ДТП в Петербурге. На Воскресенской набережной автозак с включенными проблесковыми маячками двигался в сторону Литейного моста и выехал на встречку, чтобы проехать на красный сигнал светофора, но в этот момент на перекресток как раз начала выезжать белая  иномарка.

Машина с арестантами сначала наскочила на крыло иномарки, а потом перевернулась на бок и проскользила на боку еще почти десять метров. Машину сотрудники ФСИН покидали через люк в крыше. 

Автор: Алия Садыкова
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