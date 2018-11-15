Зимняя пассажирская навигация начала работу в Москве

Москва, 15 ноября. Зимняя пассажирская навигация по Москве-реке открылась в четверг, 15 ноября.

Планируется, что пассажиров будут перевозить 10 всесезонных судов ледокольного класса с укрепленным корпусом, которые могут курсировать по маршруту при битом льде толщиной до 20 сантиметров. Об этом пишет «Официальный сайт Мэра Москвы».

Отметим, в период с ноября 2017 по апрель 2018 года порядка 200 тысяч человек воспользовались услугами перевозчика.

«Иностранцы могут воспользоваться аудиогидами, рассказывающими об основных достопримечательностях столицы, — сообщили в комитете туризма города.

Как пишет «Вечерняя Москва», зимой горожан перевозят по двум самым популярным водным маршрутам, которые проходят в центре российской столицы.