Московских автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах из-за снега

Москва, 15 ноября. Московских автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах из-за снега. Соответствующую информацию разместил Центр организации дорожного движения города в своем микроблоге в Twitter.

Водителей предупреждают о том, что стоит отказаться от личного транспорта на летней резине в пользу общественного, так как в некоторых районах столицы идет снег.

«Сегодня ночью и завтра утром будьте осторожны на дороге. Если вдруг кто-то еще не «переобулся», завтра на работу только на городском транспорте», — отмечает ЦОДД.

Отметим, водителям стоит быть особенно внимательными в ночь с 14 на 15 ноября и днем в четверг, 15 ноября.