Крупное ДТП с участием трех автомобилей произошло на МКАД

Москва, 15 ноября. На 63-м километре МКАД произошло крупное ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщается, пострадал как минимум один человек. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места происшествия.

Инцидент произошел на 63-м километра МКАД. Из-за аварии пришлось перекрыть три полосы движения, что привело к серьезной пробке.

Напомним, что на прошлой неделе серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на МКАД, когда грузовик врезался в попавшее ранее в аварию авто. Инцидент произошел на сотом километре. Смертельные травмы получили 26-летняя женщина и 57-летний мужчина.