Более 100 тысяч человек посетили выставку «Сокровища музеев России» в Москве

Москва, 14 ноября. Более ста тысяч человек посетили выставку «Сокровища музеев России». Соответствующую информацию передают в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В центральном выставочном зале «Манеж» открылась выставка под названием «Сокровища музеев России». Она приурочена к празднованию Дня народного единства. За первые десять дней работы ее посетили порядка ста тысяч человек.

Отметим, выставка будет работать до 25 ноября 2018 года. В рамках экспозиции можно увидеть шедевры из 50 российских музеев, в том числе работы Серова и Брюллова.