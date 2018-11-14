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Более 100 тысяч человек посетили выставку «Сокровища музеев России» в Москве

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Более 100 тысяч человек посетили выставку «Сокровища музеев России» в Москве

Москва, 14 ноября. Более ста тысяч человек посетили выставку «Сокровища музеев России». Соответствующую информацию передают в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В центральном выставочном зале «Манеж» открылась выставка под названием «Сокровища музеев России». Она приурочена к празднованию Дня народного единства. За первые десять дней работы ее посетили порядка ста тысяч человек.

Отметим, выставка будет работать до 25 ноября 2018 года. В рамках экспозиции можно увидеть шедевры из 50 российских музеев, в том числе работы Серова и Брюллова. 

«Так, дебютная мультимедийная выставка, посвященная 400-летию дома Романовых, в первую неделю работы привлекла свыше 85 тысяч посетителей», — отмечается в сообщении.

Автор: Алексей Громов
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