Два человека пострадали в ДТП с тремя авто на северо-востоке Москвы

Москва, 14 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на северо-востоке Москвы. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГИБДД столицы.

Авария произошла в среду, 14 ноября, на пересечении Шереметьевской улицы и Первого проезда Марьиной Рощи: столкнулись Toyota, Nissan и фургон «Газель».

Два человека получили травмы. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции. Движение на участке затруднено. Детальной информации к настоящему моменту нет.