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Москвичей предупредили о мокром снеге в выходные

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Москвичей предупредили о мокром снеге в выходные

Москва, 14 ноября. Синоптики предупредили жителей и гостей российской столицы о том, что в ближайшие выходные будет идти мокрый снег.

В субботу и воскресенье, 17 и 18 ноября, прогнозируется мокрый снег, когда в центр России придет скандинавский циклон. Соответствующую информацию передают в центре погоды «Фобос».

«Мокрый снег появится на улицах Москвы лишь в выходные, когда в центр страны вместе с океаническом теплом пожалует скандинавский циклон», — отмечают синоптики.

Если в начале текущей недели малоподвижный атмосферный фронт находился вдоль западных границ страны, то в середине недели он принес собой в Карелию и Ленобласть сильнейшие осадки.

Автор: Алексей Громов
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