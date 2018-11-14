«АрхитекТРОНы приблизят космосу»: в Сколково появился арт-объект, вдохновленный идеями Малевича 

Москва, 14 ноября. На территории инновационного центра «Сколково» появилась инсталляция, напоминающая геометрические архитектоны художника авангардиста Казимира Малевича, которого там считают «гением места», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«АрхитекТРОН» появился рядом с улицей, носящей его имя. Проект инсталляции из комплекса тронов различных размеров и конфигураций победил в номинации «Сколково» в первом открытом паблик-арт конкурсе для территорий инновационного развития, организованном совместно с городом Иннополис в Казани.

«Архитектроны» — это продолжение Архитектонов Казимира Малевича — супрематических объемных композиций, которые он рассматривал как пластические прототипы не только авангадристских (для того времени) зданий, но и космических станций и посадочных площадок. Все-таки наука — это поиск, направленность в будущее, движение вверх. Думаем, что Малевич понял бы нашу интерпретацию. Пока «Архитектоны» еще не в космосе, «Архитектроны» могут вас к нему немного приблизить, стоит только на них сесть», — пояснили идею арт-объекта его авторы — представители творческой группы «МишМаш».

Инсталляция спроектирована так, чтобы люди могли взобраться на любой из тронов. Как отметили создатели проекта, на троне можно уединиться или, наоборот, обсудить наболевшее с сидящим напротив собеседником.

«Нам важен диалог с жителями, именно поэтому «АрхитекТРОН» — интерактивный объект. Взобраться на архитектурный трон можно для того, чтобы помечтать, помолчать и подумать – летом с компьютером, зимой в варежках. Работа «МишМаш» делает городской ландшафт интересным и законченным, а тема Малевича подчеркивает силу места Сколково», — рассказала руководитель направления Culture&Science, куратор проекта «Publicart в Сколково» Елена Пантелеева.

Проект «Publicart в Сколково» предполагает постоянное взаимодействие наукограда с современными художниками и развитие городской инфраструктуры через изменение привычного ландшафта. Необычные арт-объекты по всей территории инновационного центра, по словам кураторов программы, способствуют «рождению новых смыслов территории и объектов» и даже помогают навигации внутри города: большинство арт-объектов связано со спецификой района Сколково и расположенными в нем улицами.

Среди других арт-объектов программы — велосипеды с квадратными и пятиугольными колесами, композиция из громкоговорителей «для раскрепощения души через клапан голосовых связок», воздушная скульптура «Рожа ветров», представляющая собой тканевое «лицо», которое «молодеет», когда в него дует ветер, и обвисает во время безветрия.