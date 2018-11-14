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Первые катки с искусственным льдом открылись в Москве

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Первые катки с искусственным льдом открылись в Москве

Москва, 14 ноября. Жителям и гостям российской столицы рассказали, что открылись первые катки с искусственным ледовым покрытием. Соответствующая информация появилась на «Официальном сайте Мэра Москвы».

Катки начали работать в саду «Эрмитаж», «Сокольниках» и в Таганском парке. В ближайшее время откроются катки в парке Северного речного вокзала и в Измайловском парке.

«Это площадки с искусственным льдом, для их работы достаточно устоявшейся прохладной погоды», — отмечается в сообщении.

Согласно данным пресс-службы Мосгорпарка, катки с натуральным льдом начнут работу тогда, когда будут соответствующие погодные условия.

Автор: Алексей Громов
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