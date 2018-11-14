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Труп мужчины нашли в подъезде дома на юго-западе Москвы

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Труп мужчины нашли в подъезде дома на юго-западе Москвы

Москва, 14 ноября. Тело мужчины нашли в одном из жилых домов на юго-западе Москвы.

Тело мужчины, личность которого к настоящему моменту не установлена, нашли в подъезде жилого дома, расположенного на бульваре Дмитрия Донского, 13. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные от источника в правоохранительных органах.

В настоящее время следователи проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Автор: Алексей Громов
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