Пенсионерка попала под суд за попытку задекларировать валюту в аэропорту «Домодедово»

Москва, 14 ноября. Уголовное дело о контрабанде наличных в особо крупном размере, возбужденное в отношении 63-летней жительницей Ростова-на-Дону, рассмотрят в среду, 14 ноября, в российской столице.

Напомним, в ноябре прошедшего года Наталья Пащенко возвращалась домой из США, с собой она везла почти 44 тысячи долларов, которые получила от продажи недвижимости в Америке. В аэропорту «Домодедово» женщина обратилась к таможеннику с вопросом, где ей задекларировать деньги, однако, как оказалось, пассажирка уже пересекла линию в «зеленом коридоре».

«Нигде никого нет, я подхожу к «зеленому коридору», там стоит молодой человек. Я к нему подхожу, не пересекая линию, и спрашиваю, где мне задекларироваться. Он меня тут же перебивает, спрашивает везу ли я электронику», — цитирует «ФедералПресс» Пащенко.

Санкции по статье предполагают штраф в 15 раз больше суммы перевезенной валюты. Наталье Пащенко грозит штраф в размере 100,2 тысячи долларов и конфискация незадекларированных 33,4 тысяч.