Жители 800 квартир переехали в новые дома по программе реновации в Москве

Москва, 14 ноября. Жители 800 квартир переехали в новое жилье с момента старта программы реновации в Москве. Соответствующую информацию передает РИАМО со ссылкой на данные, полученные от руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Планируется, что до конца текущего года переселят около десяти тысяч горожан, которые проживают почти в четырех тысячах квартир.

«По состоянию на сегодняшний день, жители 800 квартир в рамках программы реновации полностью переселены, при этом сейчас в процессе переезда еще более 4 тысяч москвичей», — поделился Левкин.

Как пишет «Вечерняя Москва», программа реновации в настоящее время реализуется в восьми районах столицы: Северное Измайлово, Можайский, Проспект Вернадского, Бабушкинский, Южное Медведково, Академический, Южное Бутово, Нагатинский затон.