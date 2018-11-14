Два грузовика перевернулись на Варшавском шоссе в Москве, опубликовано видео

Москва, 14 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на Варшавском шоссе в Москве: перевернулись два грузовика. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

По предварительным данным известно, что самосвал Volvo перевозил асфальт, бортовая «Газель» была пустой.

Детальные обстоятельства аварии к настоящему моменту не известны, но из-за ДТП в сторону области уже начинает скапливаться пробка.