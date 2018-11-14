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Назначен председатель комитета общественных связей Москвы

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Назначен председатель комитета общественных связей Москвы

Москва, 14 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о назначении на должность председателя комитета общественных связей города. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте мэра столицы.

Пост председателя комитета общественных связей города заняла Екатерина Драгунова. Служебный контракт был заключен на срок полномочий мэра Москвы Сергея Собянина.

«Принять Драгунову Екатерину Вячеславовну на государственную гражданскую службу Москвы и назначить на должность председателя комитета общественных связей Москвы», — отмечается в документе.

Автор: Алексей Громов
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