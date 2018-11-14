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Студентка из Африки пропала в Москве

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Студентка из Африки пропала в Москве

Москва, 14 ноября. Сотрудники полиции в Москве выясняют обстоятельства пропажи девушки из Африки.

Сообщение о пропаже девушки из Намибии поступило в отделение полиции накануне.

«Информация также передана в посольство Республики Намибия в России», — отметили в полиции.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные от источника в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники полиции проводят проверку по факту разбойного нападения на аптеку на юго-западе российской столицы.

Автор: Алексей Громов
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