Студентка из Африки пропала в Москве
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Москва, 14 ноября. Сотрудники полиции в Москве выясняют обстоятельства пропажи девушки из Африки.
Сообщение о пропаже девушки из Намибии поступило в отделение полиции накануне.
«Информация также передана в посольство Республики Намибия в России», — отметили в полиции.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные от источника в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось о том, что сотрудники полиции проводят проверку по факту разбойного нападения на аптеку на юго-западе российской столицы.