Студентка из Африки пропала в Москве

Москва, 14 ноября. Сотрудники полиции в Москве выясняют обстоятельства пропажи девушки из Африки.

Сообщение о пропаже девушки из Намибии поступило в отделение полиции накануне.

«Информация также передана в посольство Республики Намибия в России», — отметили в полиции.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные от источника в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники полиции проводят проверку по факту разбойного нападения на аптеку на юго-западе российской столицы.