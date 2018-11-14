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Длиннохвостые совы прилетели на зимовку в Москву

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Длиннохвостые совы прилетели на зимовку в Москву

Москва, 14 ноября. Уральские и длиннохвостые совы прилетели на зимовку в российскую столицу. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные от руководителя проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадима Мишина.

В Москву на зимовку прилетели уральские и длиннохвостые совы, клесты-сосновики, также в ближайшее время в городе будут и свиристели, пишет «Вечерняя Москва».

«Остались у нас такие птицы, которые стали оседлыми — зяблики, корольки, дрозды, скворцы. Часть их улетает на зиму, а какая-то часть остается в городе», — отметил Мишин.

Автор: Ксения Пудовкина
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