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Сбой в движении поездов произошел на синей ветке метро в Москве

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Сбой в движении поездов произошел на синей ветке метро в Москве

Москва, 14 ноября. Пассажиров предупреждают о том, что на синей ветке московского метро произошел сбой. Соответствующая информация появилась в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Поезда на Арбатско-Покровской линии утром в среду, 14 ноября, двигаются с увеличенными интервалами. В настоящее время специалисты вводят движение в график.

«На Арбатско-Покровской линии нет движения между станциями «Парк Победы» и «Молодежная», — отмечается в сообщении.

Известно, что сбой произошел по техническим причинам, пишет РИАМО.

Автор: Алексей Громов
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