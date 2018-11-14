Сбой в движении поездов произошел на синей ветке метро в Москве

Москва, 14 ноября. Пассажиров предупреждают о том, что на синей ветке московского метро произошел сбой. Соответствующая информация появилась в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Поезда на Арбатско-Покровской линии утром в среду, 14 ноября, двигаются с увеличенными интервалами. В настоящее время специалисты вводят движение в график.

«На Арбатско-Покровской линии нет движения между станциями «Парк Победы» и «Молодежная», — отмечается в сообщении.

Известно, что сбой произошел по техническим причинам, пишет РИАМО.