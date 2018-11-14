Пожарные шесть часов тушили дачу в Подмосковье

Москва, 14 ноября. Серьезный пожар в подмосковном Подольске тушили шесть часов. Соответствующую информацию передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные, полученные в региональном управлении МЧС.

Сообщение о ЧП в СНТ «Полянка» в Климовске поступило дежурному спасателю во вторник, 13 ноября, около 20.30. На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС в составе 15 человек личного состава и четырех единиц техники.

Возгорание удалось ликвидировать в среду, 14 ноября, около 02.30. Информации о пострадавших не поступало.