Тело мужчины нашли в торговом центре на западе Москвы

Москва, 14 ноября. СК выясняет все обстоятельства гибели мужчины в московском торговом центре.

Тело неизвестного мужчины на вид около 50 лет нашли вечером во вторник, 13 ноября, в торговом центре, расположенном на Осеннем бульваре. По предварительным данным, он погиб в результате острой сердечной недостаточности.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова старшего помощника главы ГСУ СКР по городу Юлии Ивановой.