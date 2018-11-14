Брошенного младенца нашли в подъезде дома в Москве

Москва, 14 ноября. Сотрудники полиции устанавливают личности родителей младенца, которого нашли в жилом доме в Москве.

Во вторник, 13 ноября, в отделение правоохранительных органов поступило сообщение об обнаруженном в подъезде дома на Ленинском проспекте новорожденного малыша, возраст которого составляет порядка месяца. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД России по городу.