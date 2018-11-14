Дроны помогут спасателям патрулировать места зимнего отдыха в Москве

Москва, 14 ноября. Почти 30 дронов получат поисково-спасательные части российской столицы. Соответствующие данные передает «Официальный сайт Мэра Москвы».

Планируется, что с помощью этой техники спасатели будут патрулировать места отдыха в зимний период года: Москву-реку, водоемы, лесные и парковые зоны.

Также патруль задействуют в местах зимней рыбалки, зонах для крещенских купаний, рассказала пресс-служба ГУ министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу.

«Квадрокоптеры могут понадобиться в первую очередь в Северо-Западном административном округе, где находятся популярные у рыбаков и отдыхающих горожан Строгинская пойма и Серебряный бор», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Отметим, пять станций получат дроны вертолетного типа.